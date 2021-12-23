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Красніков: Металіст не зацікавлений у Кочергіні

Сьогодні 21:01 157 0
Віцепрезидент Металіста розповів про політику клубу
Красніков: Металіст не зацікавлений у Кочергіні
#Зоря, #Кочергін, #Красніков, #Краснічі, #Металіст

Джерело - Трибуна.

Півзахисник Зорі Владислав Кочергін не перейде до харківського Металіста.

Про це заявив віцепрезидент клубу Євген Красніков.

"Ні це не правда. Я розмовляв з його агентом. Поговорили і все – він пішов своєю дорогою, а ми своєю. Владислав – хороший футболіст, але у нас на цій позиції є свої гравці. Я сказав, що ми не зацікавлені, бо на цій позиції маємо Демченка, Танковського", - заявив функціонер.

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"Ми ведемо переговори і з українськими футболістами, і з легіонерами. Щодо українців, то це і вікові футболісти, і молоді, і з УПЛ, і не з УПЛ. Прізвищ називати не буду. Хтось відмовився, когось ми не захотіли", - сказав Красніков.

Нагадаємо, Металіст прийме Зорю в 1/4 фіналу Кубка України.

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