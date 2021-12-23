Півзахисник Зорі Владислав Кочергін не перейде до харківського Металіста.

Про це заявив віцепрезидент клубу Євген Красніков.

"Ні це не правда. Я розмовляв з його агентом. Поговорили і все – він пішов своєю дорогою, а ми своєю. Владислав – хороший футболіст, але у нас на цій позиції є свої гравці. Я сказав, що ми не зацікавлені, бо на цій позиції маємо Демченка, Танковського", - заявив функціонер.