Джерело - Трибуна.
Півзахисник Зорі Владислав Кочергін не перейде до харківського Металіста.
Про це заявив віцепрезидент клубу Євген Красніков.
"Ні це не правда. Я розмовляв з його агентом. Поговорили і все – він пішов своєю дорогою, а ми своєю. Владислав – хороший футболіст, але у нас на цій позиції є свої гравці. Я сказав, що ми не зацікавлені, бо на цій позиції маємо Демченка, Танковського", - заявив функціонер.
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"Ми ведемо переговори і з українськими футболістами, і з легіонерами. Щодо українців, то це і вікові футболісти, і молоді, і з УПЛ, і не з УПЛ. Прізвищ називати не буду. Хтось відмовився, когось ми не захотіли", - сказав Красніков.
Нагадаємо, Металіст прийме Зорю в 1/4 фіналу Кубка України.