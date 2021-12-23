У англійській Прем'єр-лізі необхідно ввести 5 замін.

Про це заявив головний тренер Манчестер Юнайтед Ральф Рангнік.

"18 місяців тому, коли розпочалася пандемія, було вирішено, що кожна команда зможе робити п'ять замін, і я думаю, що надати таку можливість було вірним рішенням", - заявив фахівець.

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"У цьому випадку футболістам вдається берегти сили, якщо вони тільки відновилися від коронавірусу. Англія – єдина країна, де не можна робити п'ять замін, але в запасі все одно можна мати вісім польових футболістів. Тому потрібно, щоб була можливість міняти п'ятьох гравців", – заявив Рангнік.