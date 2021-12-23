Лідер Баварії відновився після хвороби

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Півзахисник Баварії Джошуа Кімміх позбавився проблем з легенями, що виникли у нього на тлі зараження коронавірусом

Про це повідомляє Bild.

У німця був зафіксований позитивний тест на COVID наприкінці листопада, а у грудні стало відомо, що у нього виникла інфільтрація у легенях, через яку він вибув до кінця 2021 року.

Вчора відбулася чергова перевірка стану його організму, після якої Кімміх отримав дозвіл поступово повертатися до тренувального процесу у рамках підготовки до чергового матчу.

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