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Півзахисник Баварії Джошуа Кімміх позбавився проблем з легенями, що виникли у нього на тлі зараження коронавірусом
Про це повідомляє Bild.
У німця був зафіксований позитивний тест на COVID наприкінці листопада, а у грудні стало відомо, що у нього виникла інфільтрація у легенях, через яку він вибув до кінця 2021 року.
Вчора відбулася чергова перевірка стану його організму, після якої Кімміх отримав дозвіл поступово повертатися до тренувального процесу у рамках підготовки до чергового матчу.
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