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Кімміх повернеться до тренувань після проблем з легенями

Сьогодні 18:25 150 0
Лідер Баварії відновився після хвороби
Кімміх повернеться до тренувань після проблем з легенями
#Баварія, #Кімміх

Джерело - Bild.

Півзахисник Баварії Джошуа Кімміх позбавився проблем з легенями, що виникли у нього на тлі зараження коронавірусом

Про це повідомляє Bild.

У німця був зафіксований позитивний тест на COVID наприкінці листопада, а у грудні стало відомо, що у нього виникла інфільтрація у легенях, через яку він вибув до кінця 2021 року.

Вчора відбулася чергова перевірка стану його організму, після якої Кімміх отримав дозвіл поступово повертатися до тренувального процесу у рамках підготовки до чергового матчу.

Нагадаємо, Баварія може придбати Деста.

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