Клопп і Конте хочуть змінити регламент Кубка ліги

Головні тренери Ліверпуля та Тоттенгема заявили про бажання грати один матч у Кубку Ліги

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп вважає, що півфінали Кубка англійської ліги має відбуватись у форматі одного матчу.

Його слова передає Yahoo! Sports.

"Думаю, було б набагато краще, якби проводилася одна гра, але очевидно, те, що я говорю, не надто важливо. Якщо буде 2 ігри, ми проведемо 2 ігри. Але було б корисно, якби проводився лише один матч", - сказав Клопп.

Головний тренер Тоттенгема Антоніо Конте зайняв подібну позицію з цього питання.

"Якби те, що я говорю, допомагало, я б говорив частіше. Але цими словами я лише створюю заголовки. Можливо, краще було б провести одну гру, а не дві, особливо у нинішній ситуації, але ми маємо поважати правила", – сказав Конте.

У півфіналі цього турніру Ліверпуль зіграє з Арсеналом, а Тоттенгем зустрінеться з Челсі.