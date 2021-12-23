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Шевчук: Срна консультувався навіть з Гвардіолою щодо ситуації з допінг-скандалом

Сьогодні 19:10 92 0
Вячеслав згадав допінг-скандал з його експартнером по команді
Шевчук: Срна консультувався навіть з Гвардіолою щодо ситуації з допінг-скандалом
#Срна, #В'ячеслав Шевчук

Джерело - Чемпіон.

Колишній капітан Шахтаря Дарійо Срна через суд довів, що є чистим і допінг не приймав. 

Про це заявив ексгравець гірників Вячеслав Шевчук.

"Допінг-скандал на іміджі Срни не відбилося? Срна довів свою невинуватість через суд. 

Згадаймо момент з Гвардіолою. У нього на фініші кар'єрі також був допінг. Він також через суд довів свою правоту. 

Я знаю інформацію як відбувалося у Дарійо. Він консультувався навіть з Гвардіолою щодо цієї ситуацію. Для Дарійо важливо було показати, що він чистий. І він насправді доказав, що це була помилка. І не його помилка, розумієте. Тому Дарійо доказав і він чистий. І таке відбувається", - зазначив Шевчук. 

Раніше, Шевчук назвав своє завдання у Вересі.

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