Шевчук: Срна консультувався навіть з Гвардіолою щодо ситуації з допінг-скандалом

Колишній капітан Шахтаря Дарійо Срна через суд довів, що є чистим і допінг не приймав.

Про це заявив ексгравець гірників Вячеслав Шевчук.

"Допінг-скандал на іміджі Срни не відбилося? Срна довів свою невинуватість через суд.

Згадаймо момент з Гвардіолою. У нього на фініші кар'єрі також був допінг. Він також через суд довів свою правоту.

Я знаю інформацію як відбувалося у Дарійо. Він консультувався навіть з Гвардіолою щодо цієї ситуацію. Для Дарійо важливо було показати, що він чистий. І він насправді доказав, що це була помилка. І не його помилка, розумієте. Тому Дарійо доказав і він чистий. І таке відбувається", - зазначив Шевчук.