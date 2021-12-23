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Гай: Через каплі від гаймориту потрапив у неприємну ситуацію

Сьогодні 17:40 199 0
Ексгравець згадав допінг-скандал за його участі
Гай: Через каплі від гаймориту потрапив у неприємну ситуацію
#Гай, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Колишній гравець Чорноморця та Шахтаря Олексій Гай у 2011 році не отримав покарання за позитивну допінг-пробу.

Про це згадав ексгравець.

"На той час у мене був гайморит. Тоді тренування не можна було пропустити. Надолужувати втрачене дуже складно. Тому я користувався каплями, які були загальнодоступними. Я капав ніс. Ці процедури були не дуже приємними, але тим не менш. Користувався без думки що може до чогось це призвести. 

А тут лежу вдома і телефонує Артур Леонідович і каже що у мене допінг. Не потрібно було перевищувати дозу капель. 

У тій ситуації було неприємно і серце колотилося. По-перше, твій імідж, по-друге, втрачаю у тренувальному процесі, в грі. Місяць тривало розслідування ситуації. І чому так вийшло, що мене не покарали. Я знаю свої обов'язки і діяв по протоколу. Я знаю що можна, а що ні", - зазначив Гай. 

Раніше, Гай прокоментував свій перехід до російського клубу Кубань.

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