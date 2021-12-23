Гай: Жодних питань до АТОшників, від них взагалі нічого не залежить

Колишній гравець Чорноморця та Шахтаря Олексій Гай у свій час грав у складі ветеранів Чорноморця матч із ветеранами АТО.

Про це згадав ексгравець.

"Спорт - це майданчик, який має об'єднувати людей. Жодних питань до АТОшників - вони такі ж люди, як і я. Від них взагалі нічого не залежить, щодо того, куди вони йдуть і що роблять. Я вийшов на футбольне поле, маю роботу, я граю.

З ким я стикаюся, друг чи ворог... Ми, йдучи вулицею, не можемо знати, хто яких поглядів. Ми не ставимо одне одному питання. Є у вас свій погляд – будь ласка. Ніхто не нав'язує, ніхто не змушує вас думати інакше. Це ваш вибір", - сказав Гай.