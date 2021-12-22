Будківський: Про те, що покинув Десну, дізнався з інтернету

Колишній нападник Десни Пилип Будківський має варіанти продовження кар'єри.

Про це розповів сам футболіст у коментарі Footboom.

"Скажу відверто, що про те, що покинув Десну, дізнався з інтернету. Плани на найближче майбутнє – трохи відпочити, провести час із сім'єю та розглядати варіанти про продовження кар'єри. У мене є варіанти, які вже дзвонять. Зараз переведу дух після завершення першого кола УПЛ, і розглядатиму варіанти.

Варіантів багато. Навіть дуже. З різних країн, зокрема з України. У сімейному колі ухвалюватимемо рішення. Перелічувати варіанти не хочу, бо це займе багато часу. Усі знають, що у Десні є певні заборгованості перед футболістами. Клуб їх помалу погашає, але вони є. Сподіваюся, все буде нормально, і перед гравцями все закриють. Навіть переді мною", – розповів Будківський.