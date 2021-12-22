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Лаціо та Болонья здобули перемоги. Результати матчів 19 туру Серії А

Сьогодні 19:25 142 0
Болонья перервала серію поразок
Лаціо та Болонья здобули перемоги. Результати матчів 19 туру Серії А
#Болонья, #Венеція, #Лаціо, #Мілан, #Наполі, #Сассуоло, #Спеція, #Торіно

Джерело - Чемпіон.

У 19-му турі італійської Серії А Венеція вдома поступилася Лаціо, а Сассуоло програло Болоньї.

Чемпіонат Італії - Серія А
19 тур, 22 грудня

Венеція - Лаціо 1:3 (1:1)

Голи: 0:1 - 3 Педро, 1:1 - 30 Форте, 1:2 - 48 Ачербі, 1:3 - 90+5 Альберто

Сассуоло - Болонья 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 36 Орсоліні, 0:2 - 44 Хікі, 0:3 - 90+4 Сантандер

Сьогодні, 22 грудня, в італійській Серії А відбудеться ще 5 матчів:

19:30. Верона - Фіорентина 

19:30. Інтер - Торіно 

19:30. Рома - Сампдорія 

21:45. Емполі - Мілан 

21:45. Наполі - Спеція 

Нагадаємо, Дженоа Шевченка втримала нічию в матчі з Аталантою.

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