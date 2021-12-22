Лаціо та Болонья здобули перемоги. Результати матчів 19 туру Серії А

Болонья перервала серію поразок

Джерело - Чемпіон.

У 19-му турі італійської Серії А Венеція вдома поступилася Лаціо, а Сассуоло програло Болоньї.

Чемпіонат Італії - Серія А

19 тур, 22 грудня

Венеція - Лаціо 1:3 (1:1)

Голи: 0:1 - 3 Педро, 1:1 - 30 Форте, 1:2 - 48 Ачербі, 1:3 - 90+5 Альберто

Сассуоло - Болонья 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 36 Орсоліні, 0:2 - 44 Хікі, 0:3 - 90+4 Сантандер

Сьогодні, 22 грудня, в італійській Серії А відбудеться ще 5 матчів:

19:30. Верона - Фіорентина

19:30. Інтер - Торіно

19:30. Рома - Сампдорія

21:45. Емполі - Мілан

21:45. Наполі - Спеція

Нагадаємо, Дженоа Шевченка втримала нічию в матчі з Аталантою.