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Інтер обіграв Торіно, Рома зіграла внічию із Сампдорією. Результати матчів 19 туру Серії А

Сьогодні 21:36 341 0
Болонья перервала серію поразок
Інтер обіграв Торіно, Рома зіграла внічию із Сампдорією. Результати матчів 19 туру Серії А
#Болонья, #Венеція, #Лаціо, #Мілан, #Наполі, #Сассуоло, #Спеція, #Торіно

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 19 туру Серії А.

Чемпіонат Італії - Серія А
19 тур, 22 грудня

Венеція - Лаціо 1:3 (1:1)

Голи: 0:1 - 3 Педро, 1:1 - 30 Форте, 1:2 - 48 Ачербі, 1:3 - 90+5 Альберто

Сассуоло - Болонья 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 36 Орсоліні, 0:2 - 44 Хікі, 0:3 - 90+4 Сантандер

Верона - Фіорентина 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 17 Лазанья, 1:1 - 81 Кастровіллі

Інтер - Торіно 1:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 30 Дамфріс

Рома - Сампдорія 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 72 Шомуродов, 1:1 - 80 Габб’ядіні

Сьогодні, 22 грудня, в італійській Серії А відбудеться ще 2 матчі:

21:45. Емполі - Мілан 

21:45. Наполі - Спеція 

Нагадаємо, Дженоа Шевченка втримала нічию в матчі з Аталантою.

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