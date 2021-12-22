Нападник Динамо Артем Бєсєдін розраховує, що зможе розпочати повноцінну роботу з командою під час зимових зборів.

Про це заявив сам футболіст.

"Я ж не знаю, як має проходити відновлення, лікарям видніше. Звичайно, що б не говорили лікарі, мені самому здається, що я довго відновлююся, адже дуже хочеться вже впевненіше почуватися на полі та якнайшвидше повернутися. Але я розумію, що травма непроста, і треба витримати усі прописані терміни. Добре, що все йде за планом, без жодних перешкод. Потрібно і цьому радіти. До зборів ще приблизно місяць, і я маю зробити великий обсяг роботи, щоб поїхати з командою на збори.

У будь-якому випадку, входити до тренувального процесу потрібно буде поступово, обережно. Відразу тренуватися з максимальним навантаженням я, мабуть, навряд чи зможу. Дивитимемося за результатами, порадимося з лікарями, вони скажуть, що можна буде робити на певному етапі, а що не можна", - зазначив Бєсєдін.