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Бєсєдін хоче поїхати на збори Динамо

Сьогодні 20:25 280 0
Форвард розповів про своє відновлюється після травми
Бєсєдін хоче поїхати на збори Динамо
#Артем Бєсєдін, #Динамо

Джерело - ФК Динамо.

Нападник Динамо Артем Бєсєдін розраховує, що зможе розпочати повноцінну роботу з командою під час зимових зборів.

Про це заявив сам футболіст.

"Я ж не знаю, як має проходити відновлення, лікарям видніше. Звичайно, що б не говорили лікарі, мені самому здається, що я довго відновлююся, адже дуже хочеться вже впевненіше почуватися на полі та якнайшвидше повернутися. Але я розумію, що травма непроста, і треба витримати усі прописані терміни. Добре, що все йде за планом, без жодних перешкод. Потрібно і цьому радіти. До зборів ще приблизно місяць, і я маю зробити великий обсяг роботи, щоб поїхати з командою на збори.

У будь-якому випадку, входити до тренувального процесу потрібно буде поступово, обережно. Відразу тренуватися з максимальним навантаженням я, мабуть, навряд чи зможу. Дивитимемося за результатами, порадимося з лікарями, вони скажуть, що можна буде робити на певному етапі, а що не можна", - зазначив Бєсєдін.

Раніше, турецький клуб відрахував екснападника Динамо.

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