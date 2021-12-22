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Рибалка: Можна обійтися без операції

Сьогодні 18:40 155 0
Футболіст розповів про стан свого здоров'я після травми
Рибалка: Можна обійтися без операції
#Олександрія, #Рибалка

Джерело - ТК Футбол.

У 31-річного українського півзахисника Олександрії Сергія Рибалки пошкоджена бокова зв'язка коліна.

Про це заявив сам футболіст.

"У мене пошкоджена бокова зв'язка коліна. Потрібен час, півтора місяця. Обійтися можна без операції. Зараз із лікарем визначатимемо курс лікування, що і як робити. Тижні три мені ще ходити в лангетці, потім потихеньку розроблятиму ногу. Поки що складно щось сказати точно", - сказав Рибалка.

Раніше повідомлялося, що півзахисника Олександрії Сергія Рибалку можуть прооперувати. Нагадаємо, футболіст травмувався у другому таймі поєдинку з Шахтарем (1:2). Сергій після зіткнення з Михайлом Мудриком впав на газон і залишив поле на ношах.

Цього сезону Рибалка провів за Олександрію 14 матчів у всіх турнірах, де забив один гол і віддав три результативні передачі.

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