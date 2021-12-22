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Президент Десни: Завданням команди є потрапляння до єврокубків

Сьогодні 17:09 129 0
Функціонер назвав завдання команди на сезон
Президент Десни: Завданням команди є потрапляння до єврокубків
#Десна

Джерело - FanDay.net.

У чернігівської Десни є лише технічна заборгованість.

Про це заявив президент клубу Володимир Левін.

"Чи взимку планують трансфери для посилення складу Десни? Поки що сказати не можу. Селекція займається цим питанням. 

Які цілі стоять перед Десною на весняну частину сезону? Увійти до ТОП-5 чемпіонату України та потрапити до єврокубків.

Як справи з виплатами заборгованості в клубі? У нас є лише технічна заборгованість. Ми кілька разів давали коментарі щодо цього. А технічна заборгованість є у всіх командах, крім трьох-чотирьох", - сказав Левін.

Раніше, власник Десни може припинити фінансування команди.

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