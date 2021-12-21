Шаран не погодився очолити закарпатський клуб

Джерело - Чемпіон.

Минай ще не отримав згоди Володимира Шарана стати новим головним тренером команди.

Про це повідомляє журналіст каналів Футбол 1/2/3 Ігор Бурбас.

Екстренер Олександрії - пріоритетний варіант для закарпатського клубу.

Наступний у списку кандидатів - Юрій Мороз, який, найімовірніше, залишить Чорноморець. Також Минай дуже хотів би запросити Олега Лужного, але у клубі вважають, що не зможуть задовольнити фінансові запити тренера.

Ще серед варіантів є Ігор Климовський, який зараз теж без клубу.

Нагадаємо, колишній головний тренер Олександрії Володимир Шаран провів зустріч з президентом Минаю Валерієм Пересоляком.