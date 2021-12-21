Визначилися номінанти на звання гравця року в Динамо

Динамо запустило голосування за найкращого гравця команди

Джерело - офіційний сайт Динамо.

Київське Динамо розпочало голосування серед уболівальників за найкращого гравця команди в 2021 році.

Про це повідомляє пресслужба киян.

Київський клуб представив 10 футболістів, котрі претендують на нагороду: Георгій Бущан, Томаш Кендзьора, Віталій Міколенко, Ілля Забарний, Сергій Сидорчук, Віталій Буяльський, Віктор Циганков, Микола Шапаренко, Денис Гармаш, Карлос де Пена.

Голосування відбувається у телеграм-каналі Динамо.

Нагадаємо, на Transfermarkt подорожчали гравці Динамо.