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Конте незгоден з рішення УЄФА виключити Тоттенгем з Ліги конференцій

Сьогодні 19:21 234 0
Головний тренер "шпор" прокоментував рішення УЄФА
Конте незгоден з рішення УЄФА виключити Тоттенгем з Ліги конференцій
#Конте, #тоттенгем

Джерело - ESPN.

УЄФА присудив технічну поразку Тоттенгему у матчі групового етапу Ліги конференцій з Ренном з рахунком 0:3.

Головний тренер "шпор" Антоніо Конте прокоментував це рішення.

"Це дивовижне рішення. Воно несправедливе. Весь світ знає, що ми зіткнулися з серйозною проблемою – з коронавірусом. Ми не грали не з власної вини, а тому, що через велику кількість заражених влада вирішила заборонити нам тренуватися і закрити нашу базу", - заявив Конте.

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"Ми абсолютно впевнені у нашому наступному кроці. Ми заслуговуємо на право поборотися за вихід у наступний раунд на полі, а не в суді. Я не можу цього прийняти. У цьому плані УЄФА нас розчарував", - заявив Конте.

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