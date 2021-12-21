Конте незгоден з рішення УЄФА виключити Тоттенгем з Ліги конференцій

Головний тренер "шпор" прокоментував рішення УЄФА

Джерело - ESPN.

УЄФА присудив технічну поразку Тоттенгему у матчі групового етапу Ліги конференцій з Ренном з рахунком 0:3.

Головний тренер "шпор" Антоніо Конте прокоментував це рішення.

"Це дивовижне рішення. Воно несправедливе. Весь світ знає, що ми зіткнулися з серйозною проблемою – з коронавірусом. Ми не грали не з власної вини, а тому, що через велику кількість заражених влада вирішила заборонити нам тренуватися і закрити нашу базу", - заявив Конте.

Актуально: Тоттенгем - Вест Гем: онлайн-трансляція. LIVE

"Ми абсолютно впевнені у нашому наступному кроці. Ми заслуговуємо на право поборотися за вихід у наступний раунд на полі, а не в суді. Я не можу цього прийняти. У цьому плані УЄФА нас розчарував", - заявив Конте.

Нагадаємо, Ліверпуль та Тоттенгем розписали мирову.