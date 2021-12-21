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Інфантіно про чемпіонат світу раз на 2 роки: Молоде покоління хоче більшого

Сьогодні 17:19 136 0
Інфантіно про чемпіонат світу раз на 2 роки: Молоде покоління хоче більшого
#ФІФА, #Інфантіно

Джерело - Daily Mail.

Молоде покоління найбільше зацікавлене в проведенні чемпіонату світу раз на два роки.

Про це заявив президент ФІФА Джанні Інфантіно.

"Є опозиція, багато опозиції. Є також голоси за. ФІФА – всесвітня організація. Тому нам потрібно спробувати об'єднати всі протилежні точки зору", - заявив функціонер.

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"Ми звернулися до зовнішніх експертів. Вони показали в опитуванні фанатів – брали участь понад 100 000 людей у 140 країнах – що молоде покоління хоче більшого".

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"Наша робота - звертати увагу на всіх. Моя робота як президента ФІФА – намагатись працювати разом з усіма. Думати про те, що добре і як ми можемо це організувати", – сказав Інфантіно.

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