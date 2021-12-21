Інфантіно про чемпіонат світу раз на 2 роки: Молоде покоління хоче більшого

Джерело - Daily Mail.

Молоде покоління найбільше зацікавлене в проведенні чемпіонату світу раз на два роки.

Про це заявив президент ФІФА Джанні Інфантіно.

"Є опозиція, багато опозиції. Є також голоси за. ФІФА – всесвітня організація. Тому нам потрібно спробувати об'єднати всі протилежні точки зору", - заявив функціонер.

Актуально: Чемпіонат світу раз на два роки принесе додаткові 4,4 млрд доларів

"Ми звернулися до зовнішніх експертів. Вони показали в опитуванні фанатів – брали участь понад 100 000 людей у 140 країнах – що молоде покоління хоче більшого".

Читайте також: ФІФА наклала трансферний бан на Олімпію через борг Динамо