Джерело - football24.ua.
У 2018-2019 роках Віталій Миколенко перебував на радарах Ліверпуля.
Про це повідомляє The Athletic.
Наразі оборонець Динамо близький до переходу в Евертон за понад 20 млн євро. Також серед зацікавлених команд згадувався і Манчестер Юнайтед.
У поточному сезоні Віталій провів 21 матч у всіх турнірах за Динамо та відзначився трьома асистами. За основну команду киян Миколенко виступає з 2016 року.
Раніше повідомлялося, що угода між Динамо та Евертоном щодо Миколенка завершена.