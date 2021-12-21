Миколенко міг перейти до Ліверпуля

У 2018-2019 роках Віталій Миколенко перебував на радарах Ліверпуля.

Про це повідомляє The Athletic.

Наразі оборонець Динамо близький до переходу в Евертон за понад 20 млн євро. Також серед зацікавлених команд згадувався і Манчестер Юнайтед.

У поточному сезоні Віталій провів 21 матч у всіх турнірах за Динамо та відзначився трьома асистами. За основну команду киян Миколенко виступає з 2016 року.

Раніше повідомлялося, що угода між Динамо та Евертоном щодо Миколенка завершена.