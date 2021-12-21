Чому Берінчик - домашній чемпіон і яка в цьому провина К2
Вчора 14:49 745
Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор
Сьогодні 11:15 1320
Найбільший суддівський скандал 21-го сторіччя у німецькому футболі
Вчора 20:38 1349
На Transfermarkt подорожчали гравці Динамо
Вчора 20:13 1962
Як договірні матчі можуть призвести до занепаду італійського футболу
Вчора 20:01 356
Як колумбійський футбол осоромився на весь світ через договорняк (відео)
Вчора 16:15 1067 3
Маліновський поставив крапку у конфлікті з Петраковим
Вчора 15:55 689
Гол українки претендує на звання найкращого у груповому етапі жіночої Ліги чемпіонів
Вчора 14:38 488
Поворознюк: Підсилення буде божевільне
Вчора 14:25 775
Романчук з найкращим часом вийшов у фінал чемпіонату світу
Вчора 14:11 589
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Сидорчук: Суддівство – це болюче питання

Сьогодні 14:29 146 0
Сергій Сидорчук прокоментував суддівство в УПЛ
Сидорчук: Суддівство – це болюче питання
#Динамо

Джерело - footclub.com.ua.

Суддівство в УПЛ відрізняється від європейського.

Про це розповів капітан Динамо Сергій Сидорчук.

"Суддівство – це взагалі болюче питання. Як правило, я прошу рефері пояснити, чому ухвалено те чи інше рішення. Прошу, бо справді не можу його зрозуміти. Адже не секрет, що трактування ідентичних епізодів у Європі та УПЛ відрізняється. Чому - поняття не маю.

Сподіваюся, із приходом Ріццолі щось зміниться. Ідеальним виходом спочатку стала б зустріч членів Комітету арбітрів і самих суддів з футболістами – представниками кожної з команд. Нагромадилося багато питань, відповіді на які так і не отримано. Хотілося б разом розібрати спірні моменти та усвідомити, за якими критеріями їх оцінюють. Якщо в арбітрів з'явилися нові рекомендації – ми повинні знати про них", - відзначив Сидорчук.

Нагадаємо, Дніпро-1 назвало Динамо ціну за Довбика.

Коментарі ()