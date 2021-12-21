Сидорчук: Суддівство – це болюче питання

Суддівство в УПЛ відрізняється від європейського.

Про це розповів капітан Динамо Сергій Сидорчук.

"Суддівство – це взагалі болюче питання. Як правило, я прошу рефері пояснити, чому ухвалено те чи інше рішення. Прошу, бо справді не можу його зрозуміти. Адже не секрет, що трактування ідентичних епізодів у Європі та УПЛ відрізняється. Чому - поняття не маю.

Сподіваюся, із приходом Ріццолі щось зміниться. Ідеальним виходом спочатку стала б зустріч членів Комітету арбітрів і самих суддів з футболістами – представниками кожної з команд. Нагромадилося багато питань, відповіді на які так і не отримано. Хотілося б разом розібрати спірні моменти та усвідомити, за якими критеріями їх оцінюють. Якщо в арбітрів з'явилися нові рекомендації – ми повинні знати про них", - відзначив Сидорчук.