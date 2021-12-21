Поворознюк: Інгулець наступний сезон розпочне на новому стадіоні

Інгулець наступний сезон розпочне на новому стадіоні.

Про це розповів президент клубу Олександр Поворознюк.

"До нового року маємо підключити світло. Після цього все піде семимильними кроками. Ми плануємо наступний сезон розпочати на новому стадіоні. Стадіон ми зробимо, поляна взагалі супер, ми її доглядаємо. А ось облагородити територію довкола можемо не встигнути. Тож плануємо, що новий сезон розпочнемо на новому стадіоні", - відзначив Поворознюк.