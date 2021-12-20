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Маліновський: Чемпіонат України - це не рівень

Вчора 23:31 198 0
Півзахисник Аталанти порівняв УПЛ та Серію А
Маліновський: Чемпіонат України - це не рівень
#Аталанта, #Руслан Маліновський, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - PRESSING.

Нападнику Вест Гема та збірної України Андрію Ярмоленко було б цікаво пограти в чемпіонаті Італії.

Про це заявив хавбек Аталанти Руслан Маліновський.

"УПЛ та Серія А - це два різні світи, можна сказати. Наразі український чемпіонат – це не рівень", - заявив гравець.

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"Ярмоленко грав у Німеччині і зараз в Англії – гадаю, йому було б цікаво спробувати свої сили в Італії. Йому ще рано - у нього є мотивація, бо я бачив у збірній. Він завжди мотивований, видно, що зараз грає заради цих емоцій, заради збірної", - сказав Маліновський.

Нагадаємо, Маліновський поставив крапку у конфлікті з Петраковим.

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