Маліновський: Чемпіонат України - це не рівень

Джерело - PRESSING.
Нападнику Вест Гема та збірної України Андрію Ярмоленко було б цікаво пограти в чемпіонаті Італії.
Про це заявив хавбек Аталанти Руслан Маліновський.
"УПЛ та Серія А - це два різні світи, можна сказати. Наразі український чемпіонат – це не рівень", - заявив гравець.
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"Ярмоленко грав у Німеччині і зараз в Англії – гадаю, йому було б цікаво спробувати свої сили в Італії. Йому ще рано - у нього є мотивація, бо я бачив у збірній. Він завжди мотивований, видно, що зараз грає заради цих емоцій, заради збірної", - сказав Маліновський.
Нагадаємо, Маліновський поставив крапку у конфлікті з Петраковим.