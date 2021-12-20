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Венгер про ЧС раз на два роки: Усі в плюсі, тому що пиріг стане більше

Вчора 23:19 108 0
Глава відділу глобального розвитку розповів чому зміна регламенту ЧС піде на користь
Венгер про ЧС раз на два роки: Усі в плюсі, тому що пиріг стане більше
#ФІФА, #Венгер

Джерело - ТАСС.

Якщо чемпіонат світу буде проходити раз на два роки, то від цього виграють усі сторони.

Про це заявив глава відділу глобального розвитку ФІФА Арсен Венгер.

"Дослідження дуже ясно показують, що не буде жодних проблем з погляду економіки. І всі будуть лише у плюсі, бо пиріг стане більше", - заявив функціонер.

  АктуальноЧемпіонат світу раз на два роки принесе додаткові 4,4 млрд доларів

"Ми зважили на зауваження європейських команд, які не хочуть грати всі матчі відбору за один місяць", – сказав Венгер.

Нагадаємо, ФІФА обговорить новий формат чемпіонату світу.

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