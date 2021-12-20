Конфлікт форварда Минаю команди Євгена Селезньова та журналіста Андрія Сеньківа є хайпом.

Про це заявив український журналіст Ігор Циганик.

"Те, як поводився Селезньов стосовно журналіста, - це неприпустимо, по-хамськи. Так взагалі не можна поводитися. Я Селезньову про це говорив багато разів.

Щодо виходу розмови у прямий ефір... Знаєте, тут сидять люди, які знають, що таке Профутбол - після ефірів були різні розмови. У мене таких розмов було сто, просто у мене характер інший – я можу послати, і все. І на цьому все скінчиться. Потім минає час, і абсолютно нормально з'ясовуєш із людиною стосунки.

Стосовно мене ніхто б не дозволив собі так поводитися. Вихід цього в ефір - це для мене хайп. Вважаю, що просто похайпували.

Щодо інсайдів, то кожен журналіст може видавати ту інформацію, яку вважає за потрібне. Люди, які виходять на поле, повинні думати, ким вони є у житті, про свої дії, вони - публічні особи.

Потрібно розуміти, що щось не можна, багато чого. І емоції не завжди можна видавати.

Я б ніколи не зробив так - таких розмов у мене було мільйони. Хай не мільйони, але сотні тисяч точно. Щоразу якісь претензії, кажеш - та пішов ти... І на цьому все закінчується.

Погрози? Ну що Селезньов може зробити? Знаючи роботу в журналістиці, коли хочуть дати по голові, ніхто не дзвонить. Якщо дзвонить та попереджає, то нічого не збирається робити. Ця історія неправильна з обох боків", - сказав Циганик.