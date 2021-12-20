Шевченко: Ситуація Дженоа у таблиці не така погана

Головний тренер "грифонів" прокоментував майбутній матч

Дженоа зіграє проти Аталанти у дев'ятнадцятому турі Італійської Серії А.

Головний тренер "грифонів" розповів про майбутній матч в чемпіонаті Італії.

"У нас буде правильний настрій - готовність до битви. Ми граємо проти однієї з найсильніших команд, дуже солідного клубу. Ми повинні віддавати всього себе, і лише тоді збудуємо наше майбутнє", - заявив фахівець.

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"Ситуація у таблиці не така погана. Після перерви розпочнеться другий раунд, і ми маємо бути готові. Але нам необхідно завершити рік, зробивши максимум у майбутньому матчі".

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"Наш бій - залишитись у Серії А - це наша Ліга чемпіонів. Нам необхідно добре діяти проти наших прямих конкурентів", - сказав Шевченко

Нагадаємо, Дженоа Шевченка може підписати російського півзахисника Аталанти.