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Динамо не отримало серйозних пропозицій по Вербичу та Циганкову

Сьогодні 18:36 136 0
Капітан Динамо залишиться в київському клубі
Динамо не отримало серйозних пропозицій по Вербичу та Циганкову
#Вербич, #Динамо Київ, #Ігор Суркіс, #Ігор Циганик, #Віктор Циганков

Джерело - Циганик LIVE.

Віктор Циганков та Бен'ямін Вербич не отримали гідних пропозицій і не покинуть Динамо.

Про це повідомив журналіст Ігор Циганик.

"Я розмовляв з президентом Ігорем Суркісом – він дуже радий, що є інтерес до футболістів Динамо. Він пообіцяв усім гравцям, що якщо буде гідна пропозиція, то він дасть змогу проявити себе. За Миколенком, сума трансферу – 20 мільйонів, офіційна інформація буде після 1 січня. Зараз улагоджуються останні деталі.

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"З приводу де Пени, Циганкова і Вербича – уругвайця та словенця готові були продавати і раніше, але не було серйозних запрошень. Зараз де Пена має річний контракт. Щодо Вербича та Циганкова на сьогодні серйозних пропозицій немає - це слова президента Динамо", - сказав Циганик.

Нагадаємо, Динамо готове попрощатися з трьома лідерами команди.

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