Торіно - Верона 1:0. Огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
У рамках 18 туру італійської Серії А Торіно обіграло Верону.
Чемпіонат Італії - Серія А
18 тур, 19 грудня
Торіно - Верона 1:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 26 Побега
Нагадаємо, Рома розгромила Аталанту з Маліновським у 18 турі Серії А.
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Джерело - Чемпіон.
У рамках 18 туру італійської Серії А Торіно обіграло Верону.
Торіно - Верона 1:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 26 Побега
Нагадаємо, Рома розгромила Аталанту з Маліновським у 18 турі Серії А.