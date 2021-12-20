Чому Берінчик - домашній чемпіон і яка в цьому провина К2
Сьогодні 14:49 224
Гол українки претендує на звання найкращого у груповому етапі жіночої Ліги чемпіонів
Сьогодні 14:38 185
Поворознюк: Підсилення буде божевільне
Сьогодні 14:25 248
Романчук з найкращим часом вийшов у фінал чемпіонату світу
Сьогодні 14:11 223
Бринзак: Фінансування біатлону уріжеться наполовину
Сьогодні 12:41 413
Усик може уникнути реваншу з Джошуа - промоутер
Сьогодні 12:12 401
Петраков: Провідні футболісти допомогли прибрали приставку "в.о."
Сьогодні 11:11 296
Тайсон повернеться у Металіст - ЗМІ
Сьогодні 10:38 1066
Історична перемога фаворитки сезону та французьке домінування: підсумки етапу КС в Ансі
Сьогодні 07:11 1237
NAVI переграли Gambit і виграли Blast World Final
Вчора 23:19 307
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Торіно - Верона 1:0. Огляд матчу

Сьогодні 13:55 147 0
Огляд матчу Торіно - Верона 1:0.
Торіно - Верона 1:0. Огляд матчу
#Торіно

Джерело - Чемпіон.

У рамках 18 туру італійської Серії А Торіно обіграло Верону.

Чемпіонат Італії - Серія А
18 тур, 19 грудня

Торіно - Верона 1:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 26 Побега

Нагадаємо, Рома розгромила Аталанту з Маліновським у 18 турі Серії А.

Коментарі ()