Фрайбург - Баєр 2:1. Огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
Фрайбург мінімально переграв Баєр у рамках 17 туру німецької Бундесліги.
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
17 тур, 19 грудня
Фрайбург - Баєр 2:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 33 Гріфо(П), 1:1 - 45+1 Арангіс, 2:1 - 84 Шаде
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Джерело - Чемпіон.
Фрайбург мінімально переграв Баєр у рамках 17 туру німецької Бундесліги.
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
17 тур, 19 грудня
Фрайбург - Баєр 2:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 33 Гріфо(П), 1:1 - 45+1 Арангіс, 2:1 - 84 Шаде