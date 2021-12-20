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Фрайбург - Баєр 2:1. Огляд матчу

Сьогодні 11:55 117 0
Огляд матчу Фрайбург - Баєр
Фрайбург - Баєр 2:1. Огляд матчу
#Фрайбург, #Баєр

Джерело - Чемпіон.

Фрайбург мінімально переграв Баєр у рамках 17 туру німецької Бундесліги.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга

17 тур, 19 грудня

Фрайбург - Баєр 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 33 Гріфо(П), 1:1 - 45+1 Арангіс, 2:1 - 84 Шаде

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