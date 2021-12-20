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Петраков: Провідні футболісти допомогли прибрали приставку "в.о."

Сьогодні 11:11 215 0
Олександр Петраков прокоментував зміну приставки в.о.
Петраков: Провідні футболісти допомогли прибрали приставку "в.о."
#Олександр Петраков

Джерело - Чемпіон.

Гравці збірної України допомогли наставнику Олександру Петракову позбутися приставки "виконувач обов'язків".

Про це розповів сам тренер у програмі Великий футбол.

"Мені дуже серйозно допомогли хлопці. Без їхньої допомоги у мене б нічого не вийшло. Вони мене прийняли. Я цього сам не знав, мені потім Павелко розповів.

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Після невдалої гри у Казахстані до мене підійшли хлопці, провідні футболісти країни, і попросили, щоб у тебе прибрали приставку "виконувач обов'язків". Це він мені сказав, коли ми вже летіли літаком з Боснії. Мене попередили, що буде Виконком, і мене призначать головним тренером", – резюмував Петраков.

Раніше, Петраков прокоментував результати жеребкування у Лізі націй.

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