Гвардіола: Манчестер Сіті зіграв найгірший перший тайм у сезоні

Манчестер Сіті у матчі проти Ньюкасла не продемонстрував свою гру.

Про це розповів головний тренер команди Жузеп Гвардіола.

"Хороший результат, але не наша гра. Нам пощастило. Але у випадку з першим голом "Ньюкасл" погано захищався, а у випадку з другим ми побачили індивідуальну майстерність Канселу. Перший тайм – один із найгірших у нашому виконанні цього сезону. У другому ми були набагато кращими.

Рекорди показують, наскільки стабільною є наша команда. Це не завоювання трофеїв, але це перемоги – одна за одною. Рекорди існують для того, щоб їх бити, і я радий, що це нам вдалося", – сказав Гвардіола.