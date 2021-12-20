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Гвардіола: Манчестер Сіті зіграв найгірший перший тайм у сезоні

Сьогодні 12:26 144 0
Жузеп Гвардіола прокоментував матч проти Ньюкасла
Гвардіола: Манчестер Сіті зіграв найгірший перший тайм у сезоні
Фото - gettyimages
#1/8 фіналу, #Манчестер Сіті

Джерело - sport.ua.

Манчестер Сіті у матчі проти Ньюкасла не продемонстрував свою гру.

Про це розповів головний тренер команди Жузеп Гвардіола.

"Хороший результат, але не наша гра. Нам пощастило. Але у випадку з першим голом "Ньюкасл" погано захищався, а у випадку з другим ми побачили індивідуальну майстерність Канселу. Перший тайм – один із найгірших у нашому виконанні цього сезону. У другому ми були набагато кращими.

Рекорди показують, наскільки стабільною є наша команда. Це не завоювання трофеїв, але це перемоги – одна за одною. Рекорди існують для того, щоб їх бити, і я радий, що це нам вдалося", – сказав Гвардіола.

Нагадаємо, Манчестер Сіті встановив унікальне досягнення в АПЛ.

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