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Гранада - Мальорка 4:1. Огляд матчу

Сьогодні 17:43 101 0
Моліна оформив хет-трик
Гранада - Мальорка 4:1. Огляд матчу
#Гранада, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Мальорка

Джерело - Чемпіон.

Гранада здобула розгромну перемогу над Мальоркою в рамках 18-го туру іспанської Ла-Ліги.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

18 тур, 19 грудня

Гранада - Мальорка 4:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 20 Моліна, 1:1 - 24 Родрігес, 2:1 - 61 Моліна, 3:1 - 90+1 Моліна, 4:1 - Пуертас

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