Джерело - Чемпіон.
Гранада здобула розгромну перемогу над Мальоркою в рамках 18-го туру іспанської Ла-Ліги.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
18 тур, 19 грудня
Голи: 1:0 - 20 Моліна, 1:1 - 24 Родрігес, 2:1 - 61 Моліна, 3:1 - 90+1 Моліна, 4:1 - Пуертас
|№
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|Лінк
|1
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|3
|4300
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Джерело - Чемпіон.
Гранада здобула розгромну перемогу над Мальоркою в рамках 18-го туру іспанської Ла-Ліги.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
18 тур, 19 грудня
Голи: 1:0 - 20 Моліна, 1:1 - 24 Родрігес, 2:1 - 61 Моліна, 3:1 - 90+1 Моліна, 4:1 - Пуертас