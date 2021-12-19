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Нападник Аякса побив рекорд Мессі

Сьогодні 14:41 161 0
Тадич побив досягнення аргентинця
Нападник Аякса побив рекорд Мессі
#Ліонель Мессі

Джерело - Чемпіон.

Нападник амстердамського Аякса Душан Тадич встановив новий рекорд кількості результативних передач за календарний рік.

Про це повідомляє isport.ua.

У матчі 16-го туру чемпіонату Нідерландів проти АЗ Алкмара 33-річний футболіст відзначився гольовою передачею, яка стала для нього 37-ою цього року.

Це дозволило Тадичу побити рекорд нападника Ліонеля Мессі, встановлений у 2011 році. Тоді аргентинець зробив 36 асистів, виступаючи за каталонську Барселону.

Тадич виступає з Аякс із 2018 року, а його контракт розрахований до 2024 року.

Нагадаємо, Мессі повторив рекорд Роналду у Лізі чемпіонів.

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