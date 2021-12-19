33 відсотки респондентів проголосували за Миколу

Джерело - ФК Динамо.

Півзахисника Миколу Шапаренка визнали гравцем місяця у складі Динамо.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

В опитуванні клубних уболівальників 33 відсотки респондентів проголосували за Миколу, який на 10 відсотків випередив Віталія Буяльського.

У грудні Шапаренко провів три матчі за Динамо, віддавши результативну передачу у поєдинку Прем'єр-ліги проти Вереса (3:0).

Загалом у нинішньому сезоні українець забив три голи та віддав п'ять результативних передач у 21 матчі за Динамо у всіх турнірах.

Нагадаємо, Динамо визначило майбутнє орендованих Чорноморцем гравців.