Джерело - ФК Динамо.
Півзахисника Миколу Шапаренка визнали гравцем місяця у складі Динамо.
Про це повідомляє пресслужба київського клубу.
В опитуванні клубних уболівальників 33 відсотки респондентів проголосували за Миколу, який на 10 відсотків випередив Віталія Буяльського.
У грудні Шапаренко провів три матчі за Динамо, віддавши результативну передачу у поєдинку Прем'єр-ліги проти Вереса (3:0).
Загалом у нинішньому сезоні українець забив три голи та віддав п'ять результативних передач у 21 матчі за Динамо у всіх турнірах.
Нагадаємо, Динамо визначило майбутнє орендованих Чорноморцем гравців.