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Шапаренко став найкращим гравцем Динамо у грудні

Сьогодні 14:10 177 0
33 відсотки респондентів проголосували за Миколу
Шапаренко став найкращим гравцем Динамо у грудні
#Микола Шапаренко, #Динамо

Джерело - ФК Динамо.

Півзахисника Миколу Шапаренка визнали гравцем місяця у складі Динамо.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

В опитуванні клубних уболівальників 33 відсотки респондентів проголосували за Миколу, який на 10 відсотків випередив Віталія Буяльського.

У грудні Шапаренко провів три матчі за Динамо, віддавши результативну передачу у поєдинку Прем'єр-ліги проти Вереса (3:0).

Загалом у нинішньому сезоні українець забив три голи та віддав п'ять результативних передач у 21 матчі за Динамо у всіх турнірах.

Нагадаємо, Динамо визначило майбутнє орендованих Чорноморцем гравців.

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