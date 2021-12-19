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У Парижі відбулися зіткнення фанів збірної Алжиру з поліцією

Сьогодні 10:56 172 0
У столиці Франції стався неприємний інцидент
У Парижі відбулися зіткнення фанів збірної Алжиру з поліцією
#Алжир

Джерело - Чемпіон.

Вчора ввечері вболівальники збірної Алжиру вийшли на Єлисейські поля в Парижі для того, щоб відзначити перемогу своєї команди на Кубку арабських націй.

Про це повідомляє RMC Sport.

Повідомляється, що на центральну вулицю столиці Франції прийшли сотні людей. Поліція почала розганяти фанатів з вулиці через діючу заборону проводити масові акції.

Після першого арешту відбулися серйозні зіткнення вболівальників із поліцією. Фанати при цьому палили фаєри і підривали петарди, а правоохоронці застосовували сльозогінний газ.

Вчора у фіналі Кубка арабських націй Алжир переміг Туніс із рахунком 2:0. Цей турнір проводився з 30 листопада по 18 грудня у Катарі як змагання напередодні ЧС-2022.

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