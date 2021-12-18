Джерело - Чемпіон.
Барселона мінімально переграла Ельче в рамках 18-го туру іспанської Ла-Ліги.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
18 тур, 18 грудня
Голи: 1:0 - 16 Ферран, 2:0 - 19 Гаві, 2:1 - 62 Моренте, 2:2 - 63 Мілья, 3:2 - 85 Ніко
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Джерело - Чемпіон.
Барселона мінімально переграла Ельче в рамках 18-го туру іспанської Ла-Ліги.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
18 тур, 18 грудня
Голи: 1:0 - 16 Ферран, 2:0 - 19 Гаві, 2:1 - 62 Моренте, 2:2 - 63 Мілья, 3:2 - 85 Ніко