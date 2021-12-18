Джерело - Чемпіон.
Райо Вальєкано здобуло перемогу над Алавесом у рамках 18 туру іспанської Ла-Ліги.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
18 тур, 18 грудня
Райо Вальєкано - Алавес 2:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 19 Гвардіола, 2:0 - 26 Катена
|№
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|1
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Джерело - Чемпіон.
Райо Вальєкано здобуло перемогу над Алавесом у рамках 18 туру іспанської Ла-Ліги.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
18 тур, 18 грудня
Райо Вальєкано - Алавес 2:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 19 Гвардіола, 2:0 - 26 Катена