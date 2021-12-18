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Райо Вальєкано - Алавес 2:0. Огляд матчу

Сьогодні 20:43 128 0
Господарі здобули упевнену перемогу
Райо Вальєкано - Алавес 2:0. Огляд матчу
#Алавес, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Райо Вальєкано

Джерело - Чемпіон.

Райо Вальєкано здобуло перемогу над Алавесом у рамках 18 туру іспанської Ла-Ліги.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

18 тур, 18 грудня

Райо Вальєкано - Алавес 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 19 Гвардіола, 2:0 - 26 Катена

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