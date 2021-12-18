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#Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 18 грудня, відбулося шість матчів німецької Бундесліги.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга

17 тур, 18 грудня

Айнтрахт - Майнц 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 35 Ліндстрем

Бохум - Уніон Берлін 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 16 Крузе

Гоффенгайм - Боруссія Боруссія Менхенгладбах 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 35 Емболо, 1:1 - 90+1 Акпогума

Гройтер Фюрт - Аугсбург 0:0

РБ Лейпциг - Армінія 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 57 Серра, 0:2 - 75 Окугава

Герта - Боруссія Дортмунд 3:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 31 Брандт, 1:1 - 51 Бельфоділь, 2:1 - 57 Ріхтер, 3:1 - 69 Ріхтер, 3:2 - 83 Тіггес

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