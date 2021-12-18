Абрахам оформив дубль

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 18 грудня, в рамках 18 туру італійської Серії А відбулося два матчі

Рома здобула розгромну перемогу над Аталантою. Українець Руслан Маліновський вийшов на поле на 46-й хвилині, однак результативними діями не відзначився.

Чемпіонат Італії - Серія А

18 тур, 18 грудня

Аталанта - Рома 1:4 (1:2)

Голи: 0:1 - 1 Абрахам, 0:2 - 27 Дзаньоло, 1:2 - 45+1 Муріель, 1:3 - 72 Сммолінг, 1:4 - 82 Абрахам

Болонья - Ювентус 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 6 Мората, 0:2 - 69 Куадрадо

Сьогодні, 18 грудня, відубудться ще один матч Серії А:

21:45. Кальярі - Удінезе