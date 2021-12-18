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Барселона вирвала перемогу в Ельче, Севілья дотисла Атлетіко. Результати 18 туру Ла-Ліги

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Барселона вирвала перемогу в Ельче, Севілья дотисла Атлетіко. Результати 18 туру Ла-Ліги
#Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга

Джерело - Чемпіон.

У 18-турі іспанської Ла-Ліги відбулося 4 матчі.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

18 тур, 18 грудня

Райо Вальєкано - Алавес 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 19 Гвардіола, 2:0 - 26 Катена

Реал Сосьєдад - Вільярреал 1:3 (1:1)

Голи: 1:0 - 32 Ісак, 1:1 - 38 Морено, 1:2 - 68 Морено, 1:3 - 90+6 Чувкуезе

Барселона - Ельче 3:2 (2:0)

Голи: 1:0 - 16 Ферран, 2:0 - 19 Гаві, 2:1 - 62 Моренте, 2:2 - 63 Мілья, 3:2 - 85 Ніко

Севілья - Атлетіко Мадрид 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 7 Ракітич, 1:1 - 33 Феліпе, 2:1 - 89 Окампос

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