Джерело - Чемпіон.
У 18-турі іспанської Ла-Ліги відбулося 4 матчі.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
18 тур, 18 грудня
Райо Вальєкано - Алавес 2:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 19 Гвардіола, 2:0 - 26 Катена
Реал Сосьєдад - Вільярреал 1:3 (1:1)
Голи: 1:0 - 32 Ісак, 1:1 - 38 Морено, 1:2 - 68 Морено, 1:3 - 90+6 Чувкуезе
Барселона - Ельче 3:2 (2:0)
Голи: 1:0 - 16 Ферран, 2:0 - 19 Гаві, 2:1 - 62 Моренте, 2:2 - 63 Мілья, 3:2 - 85 Ніко
Севілья - Атлетіко Мадрид 2:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 7 Ракітич, 1:1 - 33 Феліпе, 2:1 - 89 Окампос