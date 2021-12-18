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Сабо: Шевченко мав погану компанію, він покурював всю цю х***ь.

Сьогодні 12:12 203 0
Йожеф Сабо прокоментував ранні роки Андрія Шевченка
Сабо: Шевченко мав погану компанію, він покурював всю цю х***ь.
#Андрій Шевченко

Джерело - fanday.net.

Екснападник Динамо, Мілана та Челсі Андрій Шевченко через погану компанію міг не заграти у великому футболі.

Про це розповів екстренер Динамо Йожеф Сабо коментарі Fanday.

"Я довіряв Шевченку свого часу, витягнув його із третьої команди Динамо. У Шевченка був момент, коли він міг просто зникнути, але я в нього вірив і ставив до складу. Якось приїхав я на тренування Динамо раніше. Підійшов до мене лікар і каже: "Йожефе Йожефовичу, у Шевченка знову підвищений тиск – 180 на 150".

Потім ми покопали і з'ясували, що Шевченко мав погану компанію, він покурював всю цю х***ь. Раніше в Кончі-Заспі була лише одна дорога. Пам'ятаю, я їхав і повз мене промчав Шевченко під 180 км/год на спортивному Мерседесі, який недавно купив.

Я приїхав на базу, забрав у нього ключі від машини і пішов до Григорія Михайловича та Ігоря Михайловича Суркіса. Кажу: "Виручайте! Шевченко зв'язався з якимись хлопцями. Пропаде". Вони молодці, одразу відреагували.

Мабуть, Ігор Михайлович поговорив із цими хлопцями. Вони йому не давали більше курити. Ще й баба була у Шевченка років на 15 старша. Усі сили віддавав. Після цього він став на ноги і перетворився на Шевченка, якого ми всі знаємо. Його батько якось сказав: "Андрюша, ти Сабо маєш поставити пам'ятник за життя", – поділився Сабо.

Нагадаємо, Шевченко показав найгірший старт серед тренерів Дженоа в Серії А.

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