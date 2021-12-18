Монзуль: З Гармашем краще не розпочинати спілкування

В Українській Прем'єр-лізі є декілька проблемних гравців.

Про це розповіла арбітр Катерина Монзуль в інтерв'ю Віктору Вацку

"Хто найпроблемніший гравець в УПЛ? Я утримаюсь від коментарів. Є такі футболісти, я знаю їх. Якщо я скажу, то буде образа у цих гравців. Але пара таких є.

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Чи проблемний гравець Гармаш? З ним краще не розпочинати спілкування. Але він дуже змінився зараз, став стриманішим. Я думаю, керівники та тренери вплинули на нього. Раніше він був емоційнішим", - відзначила Монзуль.