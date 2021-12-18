Луческу: Задоволений результатом Динамо у Лізі чемпіонів

Джерело - football24.ua.
Динамо грало на рівні з усіма командами групового етапу Ліги чемпіонів.
Про це розповів головний тренер киян Мірча Луческу.
"Попри поразки у матчах Ліги чемпіонів, ми грали майже на рівних у кожному з них.
Динамо не грало на такому рівні в єврокубках протягом 5 років. Я задоволений результатом і ставленням команди", – розповів Луческу.
Нагадаємо, Шахтар і Динамо повторили ганебний рекорд українських клубів у групі Ліги чемпіонів.
Раніше повідомлялося, що Динамо готове попрощатися з трьома лідерами команди.