Луческу: Задоволений результатом Динамо у Лізі чемпіонів

Динамо грало на рівні з усіма командами групового етапу Ліги чемпіонів.

Про це розповів головний тренер киян Мірча Луческу.

"Попри поразки у матчах Ліги чемпіонів, ми грали майже на рівних у кожному з них.

Динамо не грало на такому рівні в єврокубках протягом 5 років. Я задоволений результатом і ставленням команди", – розповів Луческу.