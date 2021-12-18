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Луческу: Задоволений результатом Динамо у Лізі чемпіонів

Сьогодні 10:10 188 0
Мірча Луческу прокоментував виступ Динамо у Лізі чемпіонів
Луческу: Задоволений результатом Динамо у Лізі чемпіонів
#Мірча Луческу

Джерело - football24.ua.

Динамо грало на рівні з усіма командами групового етапу Ліги чемпіонів.

Про це розповів головний тренер киян Мірча Луческу.

"Попри поразки у матчах Ліги чемпіонів, ми грали майже на рівних у кожному з них.

Динамо не грало на такому рівні в єврокубках протягом 5 років. Я задоволений результатом і ставленням команди", – розповів Луческу.

Нагадаємо, Шахтар і Динамо повторили ганебний рекорд українських клубів у групі Ліги чемпіонів. 

Раніше повідомлялося, що Динамо готове попрощатися з трьома лідерами команди.

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