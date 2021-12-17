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Шевченко: Єдиний позитивний момент у матчі з Лаціо - забитий м'яч

Вчора 22:53 313 0
Головний тренер Дженоа прокоментував поразку від Лаціо
Шевченко: Єдиний позитивний момент у матчі з Лаціо - забитий м'яч
#Дженоа, #Лаціо, #Чемпіонат Італії, Серія А

Джерело - TuttoMercatoWeb.

Дженоа могло краще зіграти в матчі 18-го туру італійської Серії А з Лаціо.

Про це заявив головний тренер "грифонів" Андрій Шевченко.

"Єдиний позитивний момент - забитий м'яч. Ми намагалися зіграти у свою гру, вони забили перший гол через нашу неуважність. Команда спробувала відігратися. У другому таймі ми могли б краще впоратися з доставкою м'яча до їхніх воріт. Ми могли б краще зіграти у деяких ситуаціях", - заявив Шевченко.

Нагадаємо, Шевченко показав найгірший старт серед тренерів Дженоа в Серії А.

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