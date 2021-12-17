Джерело - The Telegraph.
Арсенал піддав серйозним санкціям габонського нападника П'єра-Емеріка Обамеянга.
Про це повідомляє The Telegraph.
За рішенням клубу форвард не тренується разом з першою командою Арсеналу, а працює індивідуально. У такому режимі Обамеянг працюватиме щонайменше до від'їзду на Кубок африканських націй, який розпочнеться 9 січня.
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Очікується, що Обамеянг не зіграє за Арсенал до повернення з Кубка Африки. Сьогодні Артета підтвердив, що форвард не зіграє у завтрашньому матчі з Лідсом.
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