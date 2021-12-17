Габонця позбавили капітанства в Арсеналі﻿

Джерело - The Telegraph.

Арсенал піддав серйозним санкціям габонського нападника П'єра-Емеріка Обамеянга.

Про це повідомляє The Telegraph.

За рішенням клубу форвард не тренується разом з першою командою Арсеналу, а працює індивідуально. У такому режимі Обамеянг працюватиме щонайменше до від'їзду на Кубок африканських націй, який розпочнеться 9 січня.

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Очікується, що Обамеянг не зіграє за Арсенал до повернення з Кубка Африки. Сьогодні Артета підтвердив, що форвард не зіграє у завтрашньому матчі з Лідсом.

Нагадаємо, Ювентусу запропонували двох ТОП-нападників АПЛ.