Берінчик: Можна наваляти Камбососу, Хейні, Джервонті

Український легковаговик Денис Берінчик (15-0, 9 КО) готовий провести бій з лідерами дивізіону.

Про це він заявив Luckypunch.net.

"Наваляти можна Хейні, Джервонті та Камбососу. Головне, щоб вони вибрали мене. Якщо вони скажуть "Алло, Деня", або "Алло, Олександр Красюк", то за 2 місяці можемо на будь-кого вискакувати, показувати класний яскравий вихід, бокс та шоу", - сказав Берінчик.