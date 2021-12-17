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Берінчик: Можна наваляти Камбососу, Хейні, Джервонті

Сьогодні 21:48 166 0
Український легковаговик розповів можливі наступні бої
Берінчик: Можна наваляти Камбососу, Хейні, Джервонті
#Берінчик

Джерело - Чемпіон.

Український легковаговик Денис Берінчик (15-0, 9 КО) готовий провести бій з лідерами дивізіону.

Про це він заявив Luckypunch.net.

"Наваляти можна Хейні, Джервонті та Камбососу. Головне, щоб вони вибрали мене. Якщо вони скажуть "Алло, Деня", або "Алло, Олександр Красюк", то за 2 місяці можемо на будь-кого вискакувати, показувати класний яскравий вихід, бокс та шоу", - сказав Берінчик.

Нагадаємо, Берінчик та Чанієв показали однакову вагу на зважуванні.

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