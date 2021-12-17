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Мампассі: Готовий і надалі виступати за юніорську збірну України

Сьогодні 19:49 174 0
Колишній захисник Шахтаря розповів про перехід в Локомотив
Мампассі: Готовий і надалі виступати за юніорську збірну України
#Збірна України U-21, #Локомотив, #Мампассі, #Шахтар

Джерело - Meta-ratings.

Колишній захисник Шахтаря Марак Мампассі, який перейшов у Локомотив, хоче продовжувати виступи за збірну України.

Про це він заявив порталу Meta-ratings.

"Вважаю, що цей новий для мене виклик сприятиме моєму прогресу, вдосконаленню моєї спортивної майстерності", - заявив гравець.

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"Незважаючи на продовження кар'єри в Росії, готовий і надалі виступати за юніорську збірну України, на яку в березні наступного року в Нідерландах чекають поєдинки еліт-раунду чемпіонату Європи", - сказав Мампассі.

Нагадаємо, Марлос пояснив відхід з Шахтаря.

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