Джерело - Corriere Dello Sport.
Нападник ПСЖ Мауро Ікарді та його дружина та агент Ванда Нара підозрюються у відмиванні грошей.
Про це повідомляє Corriere dello Sport.
Компанія, заснована подружжям, Work Marketing Football SRL, підозрюється у відмиванні грошей та структурній корупції.
Позов проти пари подав Фернандо Мігес, власник компанії Fundación por la Paz y el Cambio Climático de Argentina.
У скарзі стверджується, що справжня мета роботи Work Marketing Football SRL - "розміщення коштів від спортивної діяльності, щоб за допомогою них отримати доступ до капіталу чорного ринку поза будь-якими договірними угодами".
Нагадаємо, Ювентус може підписати Ікарді.