На них подали в суд

Джерело - Corriere Dello Sport.

Нападник ПСЖ Мауро Ікарді та його дружина та агент Ванда Нара підозрюються у відмиванні грошей.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

Компанія, заснована подружжям, Work Marketing Football SRL, підозрюється у відмиванні грошей та структурній корупції.

Позов проти пари подав Фернандо Мігес, власник компанії Fundación por la Paz y el Cambio Climático de Argentina.

У скарзі стверджується, що справжня мета роботи Work Marketing Football SRL - "розміщення коштів від спортивної діяльності, щоб за допомогою них отримати доступ до капіталу чорного ринку поза будь-якими договірними угодами".

Нагадаємо, Ювентус може підписати Ікарді.