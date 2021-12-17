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Південноамериканські збірні гратимуть у Лізі націй з 2024 року

Сьогодні 18:30 204 0
Ліга націй змінить формат турніру
Південноамериканські збірні гратимуть у Лізі націй з 2024 року
#КОНМЕБОЛ, #Ліга націй УЄФА, #УЄФА

Джерело - Meczyki.

Формат проведення Ліги націй може змінитися з наступного розіграшу.

Про це повідомив віцепрезидент УЄФА Збігнєв Бонек.

З 2024 року у турнірі виступатимуть збірні з Південної Америки.

"Це остання Ліга націй у нинішньому форматі. Ми мали зустріч з КОНМЕБОЛ", - заявив функціонер.

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"З 2024 року до змагань приєднаються команди Південної Америки. Ми ще працюємо над форматом", – сказав Бонек

Очікується, що Аргентина, Бразилія, Колумбія, Перу, Уругвай та Чилі увійдуть до Ліги А, Болівія, Еквадор, Парагвай та Венесуела – до Ліги B.

Нагадаємо, Україна зіграє з Шотландією, Вірменією та Ірландією в Лізі націй.

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