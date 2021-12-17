Джерело - Meczyki.
Формат проведення Ліги націй може змінитися з наступного розіграшу.
Про це повідомив віцепрезидент УЄФА Збігнєв Бонек.
З 2024 року у турнірі виступатимуть збірні з Південної Америки.
"Це остання Ліга націй у нинішньому форматі. Ми мали зустріч з КОНМЕБОЛ", - заявив функціонер.
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"З 2024 року до змагань приєднаються команди Південної Америки. Ми ще працюємо над форматом", – сказав Бонек
Очікується, що Аргентина, Бразилія, Колумбія, Перу, Уругвай та Чилі увійдуть до Ліги А, Болівія, Еквадор, Парагвай та Венесуела – до Ліги B.
Нагадаємо, Україна зіграє з Шотландією, Вірменією та Ірландією в Лізі націй.