Ліга націй змінить формат турніру

Джерело - Meczyki.

Формат проведення Ліги націй може змінитися з наступного розіграшу.

Про це повідомив віцепрезидент УЄФА Збігнєв Бонек.

З 2024 року у турнірі виступатимуть збірні з Південної Америки.

"Це остання Ліга націй у нинішньому форматі. Ми мали зустріч з КОНМЕБОЛ", - заявив функціонер.

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"З 2024 року до змагань приєднаються команди Південної Америки. Ми ще працюємо над форматом", – сказав Бонек

Очікується, що Аргентина, Бразилія, Колумбія, Перу, Уругвай та Чилі увійдуть до Ліги А, Болівія, Еквадор, Парагвай та Венесуела – до Ліги B.

Нагадаємо, Україна зіграє з Шотландією, Вірменією та Ірландією в Лізі націй.