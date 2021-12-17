Кубок світу 2021/22 - онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 15:05 27029
ТаТоТаке відкриває інтернет-магазин з забавними принтами про український футбол
Сьогодні 16:22 196
Миколенко став гравцем Евертона - журналіст
Сьогодні 15:39 318
Тіньовий лідер - Вілліан, опала Дугласа Кості на інші бразильські репатріанти з України
Сьогодні 15:26 156
Став відомий розклад матчів збірної України у Лізі націй
Сьогодні 13:56 355
Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор
Сьогодні 11:47 666
Збірна України назвала склад на четвертий етап Кубка світу з біатлону
Сьогодні 08:27 457
Збірна України програла Угорщині на старті турніру у Польщі
Вчора 23:51 727
Прометей здобув вольову перемогу над Фрібургом у 1/16 Єврокубка ФІБА
Вчора 22:16 499
Леонов залишив посаду головного тренера Минаю
Вчора 21:47 721 1
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

ТаТоТаке відкриває інтернет-магазин з забавними принтами про український футбол

Сьогодні 16:22 196 0
ТаТоТаке відкриває інтернет-магазин з забавними принтами про український футбол
#ТаТоТаке

Джерело - Чемпіон.

Ютьюб-проєкт про український футбол ТаТоТаке запустив інтернет-магазин прикольних футбольних принтів про український футбол.

"Це не просто наш мерч, а одяг для футбольних вболівальників. Наразі стартуємо з сірих світшотів, але згодом плануємо додати інші кольори, худі, футболки та інше. Буде збільшуватись і кількість принтів" - йдеться в офіційному повідомленні авторів програми.

Хоча вже зараз вибір чималий – 6 принтів про футбол, 10 про український футбол і 27 по клубах. Також плануються додаткові знижки для патронів програми.

Адреса магазину - tatotake.store

Коментарі ()