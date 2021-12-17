Шевченко: Спробуємо взяти очки у матчі з Лаціо

Дженоа спробує взяти очки у матчі 18 туру Серії А проти Лаціо.

Про це розповів головний тренер італійського клубу Андрій Шевченко.

"Нам потрібно показати компактну та агресивну гру. Ми маємо спробувати взяти очки, але командна гра буде вирішальною. Звичайно, нам потрібно максимально використати моменти, які у нас будуть.

У кубковому матчі із Салернітаною ми намагалися врівноважити команду, вже думаючи про поєдинок із Лаціо. Ми надали відпочинок деяким футболістам. Лаціо було на кілька днів відпочинку більше, але ми повинні постаратися показати свою гру.

У матчі з Лаціо хочу побачити цілеспрямовану та рішучу Дженоа, яка буде згуртованою командою", - розповів Шевченко.