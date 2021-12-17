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Кавані готовий розірвати контракт з Манчестер Юнайтед

Сьогодні 12:10 182 0
Нападник хоче змінити клуб
Кавані готовий розірвати контракт з Манчестер Юнайтед
Фото - gettyimages
#Барселона, #Манчестер Юнайтед

Джерело - football24.ua.

Уругвайський форвард Едінсон Кавані готовий покинути Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє аргентинський канал TNT.

Уругваєць нібито хоче розірвати контракт з "дияволами", щоб перейти в Барселону.

Іспанський клуб пропонує нападнику контракт на півтора року. За перші пів року зарплата складе 3,5 млн євро + мільйон у вигляді бонусів, а в наступний рік – 4 млн євро та 1,5 млн бонусами.

Кавані у цьому сезоні АПЛ зіграв 5 матчів і забив один гол. Зараз форвард травмований. Він може стати зайвим у Манчестер Юнайтед після зміни тренера.

Раніше, Хаві визначився з пріоритетними трансферами в Барселоні.

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