Джерело - football24.ua.
Уругвайський форвард Едінсон Кавані готовий покинути Манчестер Юнайтед.
Про це повідомляє аргентинський канал TNT.
Уругваєць нібито хоче розірвати контракт з "дияволами", щоб перейти в Барселону.
Іспанський клуб пропонує нападнику контракт на півтора року. За перші пів року зарплата складе 3,5 млн євро + мільйон у вигляді бонусів, а в наступний рік – 4 млн євро та 1,5 млн бонусами.
Кавані у цьому сезоні АПЛ зіграв 5 матчів і забив один гол. Зараз форвард травмований. Він може стати зайвим у Манчестер Юнайтед після зміни тренера.
Раніше, Хаві визначився з пріоритетними трансферами в Барселоні.